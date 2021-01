Sversamenti illeciti ad Ariano Irpino: denunciata imprenditrice

Sversavano illecitamente acque reflue in un fondo agricolo. Nei guai un’azienda di Ariano Irpino scoperta dai Carabinieri della stazione locale che hanno individuato degli scarichi illeciti e deferito alla competente Autorità Giudiziaria la legale rappresentante della stessa. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di constatare l’illecito sversamento di acque bianche e nere che l’impresa, a mezzo di uno scarico non autorizzato, faceva defluire all’interno di un fondo agricolo privato. Sul posto è stato richiesto l’intervento di personale specializzato dell’Arpac, che ha proceduto al campionamento delle medesime acque al fine di espletare le successive analisi di laboratorio. Alla luce delle evidenze emerse, per l’imprenditrice è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.