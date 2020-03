Sturno: da domani mascherine gratis alla Farmacia Del Leopardo

Una iniziativa di solidarietà per l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19. La Farmacia Del Leopardo di Sturno a partire da domani, martedì 31 marzo 2020, inizierà la distribuzione gratuita delle mascherine, che verranno consegnate primariamente ai residenti del paese. Un’iniziativa voluta per fornire un contributo significativo durante questa grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Le mascherine in TNT, potranno essere ritirate direttamente presso la farmacia durante i regolari orari di apertura. Orari che sono stati sempre garantiti fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Il presidio sanitario presente sul territorio comunale difatti, ha fornito il servizio con soluzione di continuità, garantendo il regolare orario di apertura dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.