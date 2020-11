SportAriano Volley – Dalila Modestino in copertina

Nella 9^ giornata del Campionato di Serie A2,la copertina del match OLIMPIA TEODORA RAVENNA – ITAS MARTIGNACCO è stata dedicata al talento del Tricolle DALILA MODESTINO.

La gara è stata vinta per 3-2 dall’ITAS MARTIGNACCO, compagine friulana nella quale DALILA milita in questa stagione sportiva. Nell’occasione, la centrale arianese è scesa in campo determinata con un contributo importante per il risultato finale.