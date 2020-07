SportAriano Basket – La Farmacia del Tricolle rinuncia alla partecipazione del campionato di A2

La Farmacia del Tricolle Basket Ariano Irpino comunica con grande rammarico la rinuncia alla partecipazione al campionato di Serie A2 Femminile per la stagione sportiva 2020-21.

Dopo il nostro appello al tessuto imprenditoriale arianese, abbiamo lavorato duramente per comprendere se ci fossero i presupposti finanziari per confermare la nostra presenza nel campionato di A2.

Purtroppo viviamo in un periodo di enormi incertezze e comprendiamo perfettamente la difficoltà di tante attività imprenditoriali ad investire nello sport.

Siamo costretti pertanto a fermarci con grande dispiacere per la rinuncia, ma con la serenità di chi ha fatto davvero tutto il possibile.

La Farmacia del Tricolle ha sempre dimostrato il suo Amore per il territorio ed è veramente un grande dispiacere rinunciare ad un sogno che avevamo costruito giorno per giorno.

Ringraziamo di vero cuore la città di Ariano per il suo sostegno, gli sponsor, tutte le giocatrici e i membri degli staff tecnici che ci hanno accompagnato in questa magnifica avventura.

Senza la passione e l’impegno di ciascuno di loro non avremmo potuto raggiungere traguardi così prestigiosi.

L’avventura delle Leonesse del Tricolle si ferma qui, con la speranza in fondo al cuore di poter scrivere in futuro una nuova storia dal finale differente.