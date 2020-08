Sponsorizzazioni sportive, evento online dedicato alle nuove opportunità

L’autunno, con le dovute attenzioni, sarà la stagione per la ripartenza dello sport amatoriale e non solo. Ma, al di là delle norme covid da rispettare, quali sono le opportunità di sponsorizzazione per le associazioni sportive, in cosa consiste il nuovo credito d’imposta per lo sport e chi ne può beneficiare?

A questa – ed a tante altre domande sul tema delle sponsorizzazioni sportive – risponderà l’evento online Credito d’imposta e sponsorizzazioni sportive per le ASD organizzato dal Settore Calcio Nazionale Asi e dal Comitato Regionale Asi della Campania insieme allo Studio Commerciale Cicia & Cuscunà in programma questo giovedì alle ore 15.30.

La diretta social – che potrà essere seguita sulle pagine Facebook Asi Settore Calcio Nazionale ed Asi Campania – vedrà l’intervento del dottore commercialista Giuseppe Antonio Cuscunà, esperto del settore sportivo, che affronterà le nuove e tradizionali modalità di sponsorizzazione dello sport dilettantistico e risponderà alle domande poste dai partecipanti per eventuali dubbi e suggerimenti. Accanto a lui, parteciperanno all’evento il presidente regionale Asi della Campania, e responsabile del settore calcio nazionale Asi, Nicola Scaringi ed il presidente nazionale Asi, Claudio Barbaro.

«L’iniziativa è nata per risolvere i tanti dubbi delle associazioni in modo particolare sulla normativa del credito d’imposta per lo sport previsto del Decreto Legge di agosto – commenta il presidente Scaringi – ma anche per affrontare il tema tanto delicato delle sponsorizzazioni sportive rispolverando e rivalutando le tradizionali vie di contributo per le ASD con il supporto di un professionista di grande esperienza. Il tema delle sponsorizzazioni è tanto delicato quanto vitale per le associazioni sportive, ancor più in questo periodo di ripresa dall’emergenza covid-19».