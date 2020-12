Servizi ed agevolazioni negate. Il consigliere La Vita chiede tutela per i cittadini

Il Consigliere Comunale Avv. Giovanni La Vita in campo a tutela di cittadini Arianesi ai quali non viene riconosciuto servizio e agevolazione fiscale.

Il rappresentante eletto in seno al Consesso Comunale torna a rimarcare disfunzioni nell’erogazione di servizi ai cittadini, nel caso specifico gli abitanti delle Contrade Trave e Patierno.

Questa volta viene sottolineato che gli Arianesi delle due località hanno subito la rimozione dei contenitori e il conseguente posizionamento in località Camporeale, a distanza di circa 3 chilometri dalle abitazioni, in occasione della visita, alla cittadina del Tricolle, del Presidente della Repubblica Mattarella.

Parliamo di settembre 2018..

Il Consigliere in parola aggiunge un dettaglio indegno di una Comunità civilmente organizzata per quanto riguarda la raccolta ‘porta a porta’: i cittadini delle due località indicate mai hanno usufruito di tale servizio.

Oltre a rammentare ai Responsabili Comunali che far prevalere il criterio di ‘’fare cassa’’ (gestione personale della cosa pubblica?) si traduce nel rifiuto del principio di equità, nella richiesta il Consigliere rileva che per il secondo anno consecutivo viene disatteso il diritto dei cittadini.

Senza necessità di richiamo ai dettami Costituzionali, trattasi di principio di buon senso: l’agevolazione consegue attuazione nel verificarsi di una distanza superiore ai 400 metri dal posizionamento dei contenitori.

I cittadini interessati si ritrovano a dover pagare un tributo per un servizio che non ricevono senza che venga riconosciuta l’agevolazione del 40% come previsto, tra l’altro, da apposito regolamento vigente.

Regolamento che, a quanto pare, è sconosciuto ai funzionari responsabili.

Gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, soprattutto il Sindaco, hanno ricevuto l’istanza.

Possibile che nessuno di loro fosse a conoscenza della situazione richiamata dal Consigliere La Vita?