Scuola in Campania – Il 25 gennaio possibile rientro per 4^ e 5^ elementare, verso il rinvio per medie e superiori

Possibile ritorno in presenza il 25 gennaio per le classiquarte e quinte elementari. Ad annunciarlo è stata Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della Regione Campania.

“L’ufficialità delle decisioni – ha aggiunto – si avrà solo dopo le valutazioni dell’Unità di Crisi. Il rientro tra i banchi a scaglioni, in Campania, procede secondo le strategie utilizzate sin qui: riaprire tutto ma riaprire per sempre”.

“Per questa settimana continueremo con lezioni in presenza fino alla terza classe. Un rientro graduale poiché riteniamo sia molto peggio, per i nostri studenti, tornare in presenza e poi, per qualsiasi criticità, riportarli in Dad – ha specificato – Proseguiremo nel contemperare i due diritti: all’istruzione e alla salute. Nel frattempo la nostra idea è quella di un monitoraggio sul personale scolastico, docente e non docente: abbiamo chiesto che lo screening possa riguardare, in maniera costante, anche gli studenti. Questo lo faremo affidandoci ai medici di medicina generale ed ai pediatri. Lo dobbiamo fare per dare sicurezza alle famiglie. In questi giorni so che molti genitori avevano timore a far tornare i figli in presenza a scuola ma le percentuali di presenze sono state tuttavia alte, questo significa che le famiglie hanno avuto fiducia nelle istituzioni”.

L’assessore è intervenuto anche sul ritorno in presenza dellescuole secondarie di primo e secondogrado: “Anche per la Secondaria di primo e secondo grado posso dire informalmente cheè evidente che il 25 non potranno tornare in presenza – ha dichiarato – Dopodiché ci saràun confronto con i sindacati per valutare le priorità da mettere in campo, penso ad esempio ai laboratori per le secondarie di secondo grado. Qualunque tipo di scelta si farà con i sindacati e con l’Unità di Crisi”.