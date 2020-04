Sanificazione zone rurali e vicoli del centro storico: Coldiretti in campo

Coldiretti, guidata dal responsabile di zona, Angelo De Lillo, in collaborazione con la Protezione Civile Aios, guidata da Amedeo Iacobacci, questa notte ha sanificato i vicoli del centro storico di Ariano e le strade rurali, arrivando persino davanti alle aziende, fin dove fosse possibile accedere. Il territorio coperto è stato quello delle grandi contrade: da Orneta a Casone, passando per Manna, Grignano, Foresta, Serra, Scarnecchia, Accoli, Santa Barbara, San Liberatore, Palazzisi, Frolice, Camporeale, Tesoro, Difesa Grande, Turco, Trave, Cerreto Scalo, Pignatale, Santa Regina, Pianotaverna, Valleluogo, Trimonti, Vascavino, Martiri, Cannelle, Ottaggio, Tranzano, etc.. Coordinati da Michelangelo De Lillo, sono stati 12 i trattoristi, produttori agricoli con i trattori a norma, completi di attrezzature (tute, cuffie, mascherine, occhiali, acquistati dalla Coldiretti), impegnati nell’operazione. I prodotti sono stati forniti dalla ditta Bruno (presidente Confindustria Avellino) di Grottaminarda, e da Irpiniambiente. “È importante lavorare in sintonia,- ha detto Angelo De Lillo, da noi interpellato – e, in questo momento di grave emergenza, senza polemizzare o speculare, bisogna che chi più ha dia, per il bene della collettività, sia rurale che cittadina. Queste iniziative proseguiranno laddove non si è riusciti ad arrivare stanotte, visto che Ariano ha 180 chilometri quadri di superficie. Voglio precisare che lo abbiamo fatto, anzitutto per il mondo rurale abbandonato a se stesso e inoltre, per dare una mano laddove anche in città, nei vicoli del centro storico, non si era riusciti ad arrivare. Ringrazio il commissario prefettizio e le forze dell’ordine, che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa”.

Scarica qui:Piano di intervento