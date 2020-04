Salvo cambiamenti di scaletta, La Vita in diretta ospita Rocco Cusano, oggi 8 Aprile, dalle 14,20 su Rai Uno

Dopo gli appelli, le interviste e le segnalazioni di arianonews24, Rocco Cusano approda alla Vita in diretta su Rai Uno, oggi mercoledì 8 Aprile, dalle 14 e 20. Avrebbe dovuto esserci ieri, ma per un cambio di scaletta dovuto a necessità contingenti, il collegamento è stato rinviato a oggi. Già positivo al Covid-19, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino (OPI), ma soprattutto, impegnato in un’ardua battaglia per la salute di sua moglie(ricoverata presso l’Ospedale Frangipane di Ariano), di quella dei suoi anziani genitori e della sua, Rocco Cusano, farà sentire la propria voce anche al resto d’Italia. La sua sarà una testimonianza anche per tutti coloro che vivono una condizione simile, ma non hanno voce per farlo sapere al mondo. Non perdiamocelo!