Saldi Invernali – In Campania il via dal 4 gennaio

L’atteso appuntamento con i saldi invernali è arrivato. Dal 4 gennaio 2020 e fino al 3 marzo, in Campania si potranno effettuare acquisti a prezzi scontatissimi. A poco più di un mese dal Black Friday, di cui molti italiani hanno approfittato per acquistare i regali di Natale, è nuovamente arrivato il periodo degli sconti invernali. Abbigliamento e accessori, cosmetici e profumeria, elettrodomestici e complementi d’arredo, i saldi invernali riguarderanno molti tipi di merci e per le famiglie rappresenteranno un’occasione unica per fare gli acquisti necessari ad un prezzo più conveniente. Si partirà con sconti dal 20 al 30 % ma con il passare delle settimane si arriverà fino al 60-70%.

SALDI INVERNALI: CONSIGLI PER ACQUISTARE IN SICUREZZA