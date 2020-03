Roberto Montefusco(SI):”Emergenza sanitaria ad Ariano Irpino”

Da Roberto Montefusco, Coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, riceviamo e pubblichiamo:

“Quanto accaduto presso l’Ospedale di Ariano Irpino, con le dimissioni del direttore sanitario Gennaro Bellizzi, pone seri elementi di preoccupazione e di allarme. E’ necessario capire, in una fase così delicata, con l’isolamento del Comune, quali siano le condizioni in cui medici e infemieri svolgono il proprio lavoro presso l’Ospedale Frangipane, se i dispositivi di protezione personale sono disponibili e adeguati, se è garantita una condizione di sanificazione e sicurezza della struttura, se i posti in rianimazione sono sufficienti per far fronte alla condizone che si è determinata, se tutti i pazienti che si recano al Pronto Soccorso passano preventivamente per il triage che si trova al suo ingresso. Questioni già poste da Floriana Mastandera e alle quali ci auguriamo che la nuova direzione dell’Ospedale possa dare risposte nel più breve tempo possibile. In questo quadro, che riguarda Ariano ma che più complessivamente attraversa il complesso del sistema sanitario della nostra provincia, in questi giorni in estrema sofferenza nella gestione dell’emergenza, appare evidente la negligenza e la inadeguatezza dei vertici dell’Asl di Avellino, tema che da più parti operatori sanitari stanno ponendo, e risulta ormai non rinviabile una iniziativa radicale che porti al Commissariamento della stessa Asl da parte della Regione, per procedere ad una diversa e più efficace gesione dell’emergenza sanitaria. Occorre ribadire, infine, che piuttosto che meccanismi di colpevolizzazione delle popolazioni è necessario che ad Ariano Irpino, come altrove, siano garantite la piena assistenza da parte della Protezione civile e la piena operatività e sicurezza delle strutture ospedaliere. E’ dunque urgente che su questo punto venga fatta immediatamente chiarezza.“.