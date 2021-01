Riunione del Patto Civico – Opposizione responsabile ed equidistanza dai poli presenti in Consiglio

Si è riunito ieri sera il Patto Civico per Ariano, in una formazione “rappresentativa” (i primi due eletti per ogni lista) al fine di rispettare pienamente le regole di distanziamento sociale.

Dalla riunione è emersa la volontà unanime di continuare ad esercitare, a livello amministrativo, una opposizione responsabile e propositiva, conservando l’equidistanza da entrambi i poli attualmente presenti in Consiglio.

L’azione del Patto si concentrerà nell’immediato, attraverso studi confronti e proposte, sulle problematiche legate alla fiscalità locale, al sostegno alle attività produttive, all’urbanistica, alla riorganizzazione della macchina comunale, agli investimenti infrastrutturali, alla ripresa delle attività scolastiche in tutta sicurezza, alla gestione dei fondi di ristoro legati all’emergenza Covid, tenendo conto innanzitutto delle urgenze delle imprese e delle famiglie maggiormente penalizzate.

Da oggi in poi (compatibilmente con le restrizioni in atto) gli incontri saranno costanti e periodici, con la creazione di una struttura stabile ed articolata che consenta una partecipazione sempre più ampia.

Il Patto, insomma, prende atto dell’entusiasmo che continua a registrarsi intorno al progetto avviato con le scorse elezioni, ed intende esercitare un ruolo da protagonista nell’attività amministrativa, rappresentando in modo efficace i cittadini che, con la loro fiducia, hanno reso possibile un ottimo risultato elettorale.