Risultati Screening ad Ariano – Solo il 5% è risultato positivo

Come annunciato ieri in conferenza stampa, il Presidente della Regione Campania ha reso noto il risultato dello screening, attraverso il dottor Antonio Limone, direttore dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici, dove sono risultati positivi al test solo il 5% (673 )delle 13444 persone screenate. Lo stesso dottor Limone ha sottolineato che le persone risultate positive al test non significa che abbiano contratto il virus Covid-19 ma ne sono venute a contatto e che la loro eventuale positività al Covid dovrà ora essere confermata o meno dal tampone. Il responsabile dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici ha voluto sottolineare l’ottimo lavoro svolto da tutti gli attori in campo, dai medici, ai volontari, alle forze dell’ordine, al comune e a tutta la popolazione di Ariano, che volontariamente si è sottoposta al test. Ariano tira un sospiro di sollievo e grazie alla responsabilità dei cittadini arianesi si è potuto raggiungere un grande risultato che sarà messo a disposizione della ricerca.