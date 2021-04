Ripresa attività didattiche in presenza-Il SEP riferisce sulla situazione epidemiologica soggetti in età scolare

L’Amministrazione Comunale in merito alla ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, primaria e prime classi della secondaria di primo grado (prima media), secondo l’orario vigente fissato da ciascun Istituto Comprensivo, ha richiesto all’ASL di Avellino, di fornire informazioni circa la situazione epidemiologica riferibile a soggetti in età scolare nel Comune di Ariano Irpino.

Il Sep con nota del 6 aprile, a firma del dottor Gaetano Morrone, Direttore SEP/RT e del dottor Onofrio Manzi, Direttore Dipartimento Prevenzione, informa che:

“Nella settimana dal 29 Marzo al 04 Aprile, sono stati osservati n°2 casi di positività a SARS-CoV2, confermati da tampone molecolare e riferibili a soggetti in età scolare. Ciò premesso e considerato che l’art.2 del D. legge n°44/2021, in riferimento alla ripresa dell’attività didattica in presenza, recita testualmente: “…la disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica…”

sulla base dei dati disponibili non si riscontrano al momento le condizioni di eccezionale e straordinaria necessità individuate dalla norma, sempre che lo svolgimento delle attività in presenza sia garantito nella stretta osservanza delle misure di prevenzione e contrasto all’infezione secondo le procedure già comunicate e note ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione di questa Provincia.“

Tanto si rende noto al fine di rassicurare le famiglie in apprensione.

L’Amministrazione rimarrà vigile e monitorerà costantemente l’andamento della situazione epidemiologica e il rispetto delle norme da parte di tutti i soggetti interessati.

Si comunica, inoltre, che a seguito di interlocuzioni con i Dirigenti dei plessi scolastici si è appreso che, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, si è provveduto regolarmente alla sanificazione di tutti gli ambienti.