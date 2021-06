Rifiuti-Sabato 19 giugno doppio turno di raccolta

L’Amministrazione Comunale pienamente consapevole dei disservizi nella raccolta rifiuti che si sono verificati nell’ultima settimana, anche in relazione al passaggio dell’intero servizio alla Società IrpiniAmbiente, rassicura la cittadinanza che si sta lavorando in stretto contatto con la struttura tecnica operativa della società provinciale per operare le giuste sinergie, razionalizzare e ottimizzare il servizio sia per la raccolta porta a porta sia per i punti di raccolta già a partire dalla settimana prossima.

A tal proposito, si comunica che nella giornata di domani, sabato 19 giugno 2021, sarà effettuato un doppio di turno di lavoro da parte della società per risolvere alcune criticità segnalate.Si confida nel senso civico e nella pazienza dei cittadini se si registrerà qualche ritardo nel passaggio degli operatori ecologici.