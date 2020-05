Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine – Annullata la XXIV edizione

Il direttivo dell’associazione ha deciso di annullare l’appuntamento di agosto, ormai parte integrante dell’identità di Ariano Irpino, come segno di rispetto per le numerose vittime del Covid-19 registrate nella città del Tricolle, che ha pagato un tributo enorme di dolore e sofferenza in questi mesi di emergenza sanitaria. Le misure di precauzione, adottate a livello nazionale e regionale per evitare la diffusione del virus, inoltre, non permetterebbero il sereno svolgimento della manifestazione, che ogni anno vede la partecipazione di oltre 200 figuranti. Non si può, dunque, organizzare un evento di tale portata nel rispetto delle norme di sicurezza sul distanziamento sociale. Con il cuore a lutto ma la speranza viva di ritornare a sorridere, a sentirsi nuovamente comunità che gioisce e vive la sua piazza, l’associazione Sante Spine da’ appuntamento all’anno prossimo per la XXV edizione dell’evento che in questi ultimi anni ha avuto la capacità di accendere i riflettori nazionali sulla città grazie a lungimiranti progetti di rete con altre realtà impegnate nelle rievocazioni storiche.