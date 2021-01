REGIONE CAMPANIA. GESTIONE ASL NA1, LA LEGA CHIEDE UN’AUDIZIONE IN COMMISSIONE SANITÀ

NAPOLI, 11 GENNAIO 2021 – I consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro hanno depositato questa mattina una richiesta di audizione presso la Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania per affrontare alcune tematiche connesse alla gestione dell’Asl NA1.

Una richiesta che si rende necessaria, si legge nel documento indirizzato al presidente Vincenzo Alaia, alla luce degli ultimi accadimenti di cronaca avvenuti presso l’Ospedale del Mare a Napoli, ma anche in considerazione della campagna di vaccinazione anti Covid che ha coinvolto il personale sanitario con evidenti disagi iniziali superati anche dopo le nostre segnalazioni. I consiglieri della Lega chiedono che sia il D.G. Ciro Verdoliva a spiegare in audizione le reali motivazioni di tali avvenimenti, quali provvedimenti verranno messi in campo dalla ASL NA1 per scongiurare eventuali altri incresciosi episodi e per verificare eventuali responsabilità individuali.