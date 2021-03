Questione Difesa Grande-La Vita:” l’assessore Grasso sull’argomento mostra superficialità e incompetenza”

Il consigliere di minoranza La Vita, risponde alle dichiarazioni del vice sindaco Carmine Grasso,attraverso un post pubblicato sulla sua pagina facebook. Di seguito la dichiarazione integrale del consigliere La Vita: La smentita alle dichiarazioni dell’Assessore all’ambiente Carmine Grasso viene dalle dichiarazioni rese da lui stesso nella seduta del consiglio comunale del 1 dicembre quando afferma testualmente “che da una prima disamina degli atti non si evincono conseguenze giuridiche…” . Dopo di ciò, vi sono numerose uscite pubbliche nelle quali non si è mai posto il problema della irregolarità del contratto di “sub concessione” del ciclo rifiuti in Ariano Irpino, anzi, ha cercato di allontanare la questione senza considerare il coinvolgimento dell’ente pubblico nel quale riveste funzioni apicali. Inoltre, la nota dell’Ato che evidenzia l’illegittimità e l’antigiuridicita’ dell’operazione posta in essere da Irpiniambiente è stata emessa in risposta ad una nota della stessa società e non affatto stimolata, come si vorrebbe far credere, dalla giunta comunale e per rendersene conto basta leggerne il contenuto. Intanto, in mattinata ho inviato con gli altri colleghi della minoranza una mozione tesa alla trattazione dell’argomento specifico nella prossima imminente seduta di consiglio comunale al fine di dimostrare, ancora una volta, la superficialità e la manifesta incompetenza dell’Assessore al ramo.