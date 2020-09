QUESTA SERA ENRICO FRANZA A CONTRADA MANNA ALLE ORE 21. RINVIATO A DOMANI SERA INCONTRO A CARDITO

Il comitato elettorale delle liste a sostegno di Enrico Franza ha deciso di rinviare a domani sera, alle ore 21, il pubblico evento previsto per questa sera, alla stessa ora, nell’area antistante al Palazzetto dello Sport di rione Cardito.

Una scelta di responsabilità e buon senso, legata ad una concomitante manifestazione elettorale nello stesso luogo, e finalizzata a garantire il rigoroso rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamenti sociali anti- Covid.

Per questa sera, alle ore 21, è in programma un incontro di Enrico Franza con gli elettori in contrada Manna, davanti la scuola elementare.

Invitiamo, come sempre la cittadinanza a partecipare a sostegno dei nostri candidati e di Enrico