PROVINCIA-SISTEMA IRPINIA, La delega a Sarno: “Brillante intuizione del presidente Biancardi. Ora avanti in sinergia per rendere produttivo il nostro patrimonio artistico e di prodotti tipici”

Avellino, 15 gen – “Sistema Irpinia rappresenta lo strumento più adatto per rafforzare l’identità storico artistica delle nostre comunità e valorizzarne il patrimonio di bellezze naturali e prodotti tipici enogastronomici. Una brillante intuizione del Presidente Biancardi che rappresenta l’essenza stessa della sua azione amministrativa e del suo mandato: è stato il primo a concretizzare ciò che tutti, in passato, hanno sempre auspicato, ma che solo lui ha realizzato. Il fatto che il Presidente mi abbia voluto assegnare la delega allo sviluppo strategico del territorio e a ‘Sistema Irpinia’ mi riempie di orgoglio, non solo per la fiducia riposta nella mia persona, ma anche e soprattutto perché da amministratore mi sono sempre speso per favorire la valorizzazione delle nostre realtà e trasformare le nostre ricchezze in crescita economica per la nostra gente.” Così il Consigliere provinciale, Marino Sarno.

“La valorizzazione dei nostri territori e dei prodotti di eccellenza – aggiunge Sarno – deve servire non solo ad accrescere l’attenzione per i nostri borghi, ma a perseguire anche una crescita dell’economia di chi ci vive e di chi, nonostante tutto, ancora investe nella propria comunità. La valorizzazione e la promozione sulle quali Biancardi ha scommesso sono quelle che finalmente mettono a sistema il potenziale di cui dispone la nostra provincia. Non, dunque, un’attività di promozione dove ogni realtà è a sé stante, isolata, ma che le coordina – facendo sistema, appunto – e crea i presupposti per convertirsi, con i fatti, in opportunità di crescita economica e di occupazione.”

“Nei prossimi mesi – conclude Sarno – in sinergia con il Presidente Biancardi, con i colleghi consiglieri e con il governo regionale, ci sforzeremo di dare ulteriore impulso all’attività della Fondazione e di dare un contributo decisivo per portare l’immenso patrimonio storico, culturale di cui dispone la nostra Irpinia al massimo della produttività”.