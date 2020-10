Provincia- Otto posti disponibili nell’ente con l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti: otto posti disponibili in Provincia.

È stato pubblicato nella sezione Concorsi dell’Albo Pretorio online della Provincia di Avellino l’avviso di manifestazione di interesse per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni del Comparto Enti Locali per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D), n. 2 posti di Istruttore Contabile (cat. C), n. 2 posti di Istruttore Amministrativo (cat. C) e n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat. C).

Possono presentare domanda di manifestazione di interesse i soggetti collocati tra gli idonei, non assunti, in graduatorie concorsuali, in corso di validità, approvate da altre Pubbliche Amministrazioni del comparto Enti Locali.

La graduatoria deve essere riferita all’espletamento di procedura di selezione per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale corrispondente a quello che si intende ricoprire.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo-pretorio on-line della Provincia di Avellino, ovvero entro il giorno 09/11/2020.

Al seguente link il bando, lo schema di domanda e l’informativa privacy:

