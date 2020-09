Progetti e lungimiranza del Consorzio Irpiniacom

Dal Presidente del Consorzio Irpiniacom, Lorenzo Lo Conte,riceviamo e pubblichiamo un aggiornamento sul progetto relativo al market place “IRPINIACOM.IT”, un progetto di sviluppo per l’intera irpinia. Di seguito, il comunicato:

Riproponiamo quanto già annunciato nel corso dei mesi di aprile e giugno 2020 con un aggiornamento circa la individuazione di una struttura immobiliare a servizio del progetto.

“Il Consorzio Irpiniacom sta lavorando ad un progetto per realizzare un moderno “marketplace”, denominato “Irpiniacom.it”, da mettere a disposizione dei propri associati di tutta la Provincia di Avellino.

Oggi l’affiancamento del canale di vendita e comunicazione on-line alle proprie attività imprenditoriali “fisiche”, siano esse di commercio come di servizi in qualsiasi settore produttivo, è più di una necessità per le imprese: è di importanza vitale.

15 anni fa il motto era: “Se non sei in internet… NON ESISTI”.

Oggi il motto è: “Se sei in internet da solo… SEI INVISIBILE”.

Essere invisibile, sperduto nella rete e nei suoi miliardi e miliardi di dati ed informazioni, può essere una mortificazione ed una grave limitazione per quelle che sono invece le proprie potenzialità, le proprie spiccate competenze, la propria qualificata offerta di prodotti e servizi.

Per essere visibili occorrono investimenti importanti, quasi sempre fuori dalla portata della singola impresa o anche di poche imprese.

La cronica mancanza di aggregazioni e capacità di fare rete fa il gioco delle grandi aziende e delle multinazionali che in un mercato “dominato” dall’informazione grazie alle loro grandi capacità finanziarie si impongono capillarmente, sottraendo costantemente fatturato alle piccole imprese ed aziende sul territorio, fino ad eliminarle dal mercato.

Ecco la grande importanza di dotarsi di un marketplace: uno “strumento”, un “mezzo”, “un fare sistema” che consente alla singola impresa, di qualsiasi settore di appartenenza, una grandissima visibilità con un minimo investimento.

Nel marketplace “Irpiniacom.it” si potrà avere la stessa visibilità di chi investe mille…. con l’investimento di uno !

Sarà la proposta di un territorio unico al mondo, qual è l’Irpinia, collocato in un Paese anch’esso unico al mondo, qual è l’Italia.

Una unicità nella unicità, da proiettare in tutto il mondo per offrire a tutti i cittadini del mondo le nostre tipicità, i sapori, i paesaggi, gli itinerari nella natura, nell’arte e nella storia: vere e proprie “Crociere in Irpinia”, l’Irpinia unica al mondo.

Sarà questo “contesto” l’elemento “in più”, esclusivo, inimitabile, un “racconto” autentico e perciò suggestivo, che caratterizzerà l’offerta di tutto ciò che il marketpalce “irpiniacom.it” conterrà: milioni di prodotti e servizi che coinvolgeranno tutti i settori produttivi irpini: l’agricoltura, il commercio, l’artigianato, il turismo, l’industria, i servizi.

Ci sarà l’agroalimentare come la moda e il design, l’italian style, i pacchetti turistici, i soggiorni, le escursioni, i prodotti dell’artigianato e le creazioni artistiche, la cultura, la storia e le tradizioni del territorio.

“Irpiniacom.it” sarà il nostro marketplace, il nostro “Centro Commerciale Naturale” visibile in tutto il mondo, con milioni di prodotti e servizi.

Irpiniacom.it è uno strumento orientato allo sviluppo delle imprese e del territorio.

Tutto alla portata di un “click”, per acquistare un prodotto, un servizio, un soggiorno, un itinerario culturale, una visita guidata, un percorso di trekking, una…crociera in Irpinia!

“Irpiniacom.it coniugherà la “promozione del territorio” con la “commercializzazione di prodotti e servizi” e fonderà insieme queste due “direttrici” in una unica azione sinergica che le esalterà entrambe.

Il brand “Irpinia” sarà il formidabile “traino” della sua variegata economia.

Il progetto è ad uno stadio di realizzazione avanzato. Il Consorzio ha definito la struttura tecnica e le soluzioni di gestione e funzionamento della piattaforma tecnologica con qualificati partner nazionali”.

Da qualche mese il nostro Consorzio si sta adoprando per definire, però, un altro elemento che riteniamo indispensabile per il completamento del progetto ed il suo avvio : la struttura operativa.

La struttura, intesa come complesso immobiliare ove di fatto si svolgeranno materialmente tutte le attività inerenti l’intero processo produttivo, costituisce il FULCRO dal quale si irradieranno tutte le linee di azione dell’intero progetto “IRPINIACOM.IT”.

La struttura necessita di:

Un MAGAZZINO di stoccaggio dei prodotti in vendita sul canale web, che le aziende associate e presenti nella piattaforma con il proprio marchio ed i relativi prodotti avranno la necessità o l’utilità a conferire per la spedizione attraverso la logistica comune. Un MAGAZZINO opportunamente attrezzato, con reparti refrigerati per la conservazione dei prodotti che lo necessitano e dotato di sistemi automatici ed innovativi per la gestione e la movimentazione delle merci. La superfice è prevista in 1000 metri quadri.

Un’ AREA DI VENDITA al dettaglio ed all’ingrosso . Il progetto prevede, infatti, l’attivazione di un DOPPIO CANALE di VENDITA. Il magazzino di stoccaggio farà fronte alle necessità della vendita on line attraverso la piattaforma web come all’approvvigionamento dei banchi e scaffali dei reparti di vendita al dettaglio che occuperanno, come prevede il progetto, ulteriori 1000 metri quadri . E’ prevista una loro suddivisione ideale e suggestiva in diversi “reparti” legati alle varie e preziose “tipicità” dell’Irpinia.

Un’ AREA di ristoro con somministrazione e degustazione degli stessi prodotti presenti nell’area di vendita, organizzazione di punti informativi sui prodotti, la loro provenienza, i metodi di coltivazione, modalità di preparazione ed utilizzo di quelli agroalimentari. E’ in progetto per una superifice di ulteriori 1000 metri quadri .

Un’ AREA Fiere ed Eventi. La struttura è previsto disponga di un’area permanente per la organizzazione di fiere e mercati di settore (agroalimentare, artigianato, turistico, commerciale, servizi) con cadenza settimanale (fine settimana) quale strumento di sicuro richiamo di un flusso turistico, che si stima “rilevante”, attratto dall’offerta di intrattenimento, di assortimento merceologico di qualità e valore (produzioni tipiche irpine ed artigianato), di contenuti storico-culturali. L’area Fiera ed Eventi in progetto occupa una superfice di circa 4000 metri quadri.

Sala Convegni: una dotazione utilissima ed anzi indispensabile per ogni attività di approfondimento.

Sede ed Uffici Direzionali, Tecnici ed Amministrativi.

Nei mesi scorsi il Consorzio Irpiniacom ha inoltrato una “manifestazione di interesse” alla Comunità Montana dell’Ufita per l’affidamento in gestione della struttura “complesso fieristico il Casone” situata in Valle Ufita.

La struttura possiede tutte le caratteristiche richieste dal nostro progetto. E’ stata realizzata appositamente per ospitare fiere ed eventi come infatti è avvenuto nel corso degli ultimi anni, dispone di aree facilmente attrezzabili per il magazzino prodotti, per l’area vendita, per la somministrazione, la convegnistica, gli uffici direzionali ed amministrativi.

Costituisce oggi già un fiore all’occhiello per la Valle Ufita, l’Irpinia, l’intera Regione Campania.

Abbiamo di recente rinnovato l’interesse del nostro Consorzio in tal senso e siamo in attesa di poter incontrare gli amministratori dell’Ente per esplicitare in maniera compiuta e dettagliata il nostro progetto.

Il nostro Consorzio Irpiniacom è certo della grande opportunità per i comuni della Valle Ufita come per tutta l’Irpinia rappresentata dal nostro progetto che, oltre alla creazione di circa 100 posti di lavoro (con l’attività a regime) costituiti da personale tecnico, amministrativo, addetti alle vendite, magazzinieri, esperti in attività di comunicazione e marketing digitale, ecc., si irradia in un indotto costituito da centinaia di piccole e medie aziende agricole, artigianali, del settore turistico e dei servizi che va ad interessare l’intera Irpinia.

Ulteriore “spinta” e certezza di grande successo è data dall’arrivo della “Stazione Hirpinia” a ridosso del Complesso Fieristico (che chiediamo essere a maggior ragione il “fulcro” del progetto “Irpiniacom.it”) che potrà portare direttamente nelle aree di vendita ed intrattenimento da noi previste decine di migliaia di visitatori a beneficio dell’intera Provincia.

Il nostro Consorzio, infine, consapevole della portata e della dimensione del progetto, sta inoltre stimolando il coinvolgimento diretto, indispensabile ed anzi da noi richiesto, dei tanti “attori” del territorio; in primis le organizzazioni rappresentative delle varie attività produttive, di tutti i settori, come degli Enti territoriali e quelli di promozione turistica ed è pertanto aperto ad ogni forma di utile confronto e collaborazione.