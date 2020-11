Procedure di Fermo Amministrativo in piena pandemia. Il Consigliere La Vita contro Municipia SpA

Il Consigliere di Minoranza Avvocato Giovanni La Vita ha inoltrato una richiesta, con carattere di urgenza, in merito alle iniziative messe in atto dalla Municipia SpA, concessionaria per il recupero dei crediti tributari dell’Ente Comune.

Quale la motivazione alla base della richiesta?

La concessionaria, operante in sostituzione e, pertanto, in rappresentanza del Comune, ha azionato fermo amministrativo su veicoli di cittadini debitori o presunti tali.

Veicoli riferibili, in qualche caso, ad attività economiche e per tale ragione da considerare beni strumentali.

Chiede di conoscere, dunque, il numero delle procedure messe in atto, la tipologia dei crediti tributari e/o extra-tributari, le iniziative assunte dall’Amministrazione al fine di verificare la esigibilità dei crediti.

In alcuni casi trattasi di importi irrisori, al di sotto del limite stabilito da norme fiscali vigenti.

La richiesta è stata indirizzata al Sindaco e all’Assessore al bilancio e finanze.

L’importanza del gesto del Consigliere La Vita insiste su due questioni.

La prima: il Governo nazionale ha decretato la sospensione della riscossione coattiva sino al 31 dicembre 2020; la concessionaria, rivestendosi di ‘auctoritate superiore’, non ha tenuto conto della sospensione.

La seconda: considerando che l’esigibilità, necessaria e opportuna in tempi antecedenti, è propedeutica alle azioni coercitive, è democrazia trasparente comunicare le scelte politiche che si intende attuare per non aggiungere alle attuali difficoltà imposte dalla pandemia ulteriori vessazioni.

Saremo lieti di divulgare la/le risposte dei destinatari della richiesta.