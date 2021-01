Presentazione Calendario 2021 di Fondazione Sistema Irpinia

Presentato presso l’ex Caserma Litto di Avellino, il calendario 2021, realizzato da Fondazione Sistema Irpinia per la Provincia per la quale erano presenti il presidente Domenico Biacardi ed i consiglieri provinciali Rosanna Repole e Franco Di Cecilia. Un cadeau, i cui contenuti sono stati introdotti dalla presidente di Fondazione, Donatella Cagnazzo e da Annibale Discepolo, membro del cda; un viaggio nell’ambito della cultura di questo territorio, patrimonio di incomparabili ed incommensurabili tesori e tradizioni che alcuni dei suoi protagonisti di quest’opera interpretano e raccontano. In copertina è stato scelto Lello Esposito, scultore e pittore napoletano, artista di calibro internazionale che con questa terra ha rapporti antichi di amicizia e di lavoro; a seguire, dodici personaggi, ciascuno noto nel suo campo e che racconta un mese dell’anno: da Antonio Caggiano a Gennaro Vallifuoco i Ttzoi, Egidio Iovanna e Franca De Filippis, Gaetano Branca e Stefania Saturnino, Vito Ferrante, Luca Pugliese, Anna Maria Famiglietti, Fernando Masi, Hikaru Mori e Maurizio Zito Ferrante di Somma con Tanuccio Iommazzo e Valeria Vaiano, Giovanni Spiniello.