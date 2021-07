Presentazione al Senato del libro “Nullità Matrimoniale.L’avvocato risponde” di Guirino Gazzella e Lucia De Gregorio

Si è tenuta oggi, venerdì 30 luglio, nella sala Zuccari del Senato della Repubblica, la presentazione del libro di Guerino Gazzella e Lucia De Gregorio dal titolo “Sulla nullità matrimoniale. L’avvocato risponde” edito da Delta 3.



Ha introdotto e moderato il giornalista, Dott. Andrea Covotta, dopo l’intervento di saluto della Senatrice Sandra Lonardo, sono intervenuti gli autori del libro.



Sono state illustrate le tematiche chiave trattate nell’opera che si propone quale vademecum per rispondere ai tanti interrogativi che si pongono i cattolici per intraprendere un percorso che porti alla dichiarazione della nullità del matrimonio, che comincia per il sincero desiderio di fare chiarezza sulla propria unione fallita o per il desiderio di partecipare pienamente alla vita ecclesiale e vivere i sacramenti della Chiesa.



Ringraziamo la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per la concessione della Sala Zuccari, la Senatrice Sandra Lonardo Mastella, il Dott. Andrea Covotta e Don Raffaele Iorizzo per quanto profuso nella realizzazione dell’evento.