Piano vaccinazioni Covid-19, Cittadinanzattiva Ariano:”Ad oggi ancora non vaccinati gli ultra settantenni”

Il piano vaccinale predisposto dall’ASL sta procedendo con risultati alquanto soddisfacenti. Tuttavia vi sono delle dilungazioni che ci vengono segnalate quotidianamente. Da diversi giorni vengono convocati cittadini appartenenti alla fascia di età 60-69 e qualcuno anche 55-60, mentre sono in attesa molti appartenenti alla fascia 70-80, sebbene risultino regolarmente iscritti nelle liste dei prenotati. Poiché le persone interessate non hanno avuto alcuna risposta dai canali di contatto indicati dall’Azienda Sanitaria, la scrivente associazione ha sollevato il problema circa un mese fa, con un funzionario dell’ASL, sia telefonicamente, sia a mezzo fax; purtroppo a tutt’oggi i cittadini ultrasettantenni non vaccinati, non sono ancora stati convocati.

Si invita pertanto la S.V. a verificare quanto sopra esposto e a completare la vaccinazione degli ultrasettantenni, come stabilito dal piano vaccinale nazionale.

Il responsabile T.D.M.

Dr.ssa Maria Cristina d’Amico