Patto Civico – Il Consiglio Comunale si è impegnato a costituire l’Osservatorio Permanente sulla Sanità

Accogliendo un emendamento del Patto Civico al documento unitario sull’Ospedale Frangipane, il Consiglio Comunale di Ariano Irpino si è impegnato a costituire a breve l’Osservatorio Permanente sulla Sanità.

Si tratta in sostanza, pur con diverso nome, della Commissione Speciale da noi proposta, con il sostegno di tutta la minoranza, fin da gennaio e finora sempre bocciata, che dovrà occuparsi, in questa fase molto delicata, di svolgere funzioni di monitoraggio, di verifica e di controllo sulla situazione del nostro Ospedale, preoccupandosi di favorire le condizioni affinchè la classificazione di DEA I Livello, riconosciuta dal Piano Ospedaliero del 2018, trovi concreta ed effettiva attuazione. Un organismo di supporto, di studio e di coontrollo, il cui scopo non è quello di sovrapporsi ad altri organi comunali, né tantomeno di sostituirsi all’Amministrazione e al Consiglio Comunale nelle loro prerogative e responsabilità politiche.

Registriamo con soddisfazione un importante risultato per il Patto Civico, che premia l’impegno e la tenacia messi in campo su questo specifico punto. Con l’auspicio che l’azione che l’osservatorio metterà in campo, con il coinvolgimento di autorevoli personalità anche esterne al Consiglio, possa far recuperare i ritardi purtroppo fino ad ora registrati.

Nello stesso emendamento, e negli interventi dei consiglieri Tiso e Luparella, si è sottolineata la necessità che, al di là delle pur necessarie ma estemporanee iniziative di protesta e delle giuste rivendicazioni nei confronti della Direzione Generale ASL, il rilancio del nostro ospedale venga perseguito attraverso la continua ed autorevole interlocuzione politica con le rappresentanze regionali e nazionali, attivando quella filiera istituzionale da sempre presentata come punto di forza dell’amministrazione comunale.