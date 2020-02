Parte il progetto “Nonno ti connetto, anziani e nuove tecnologie”

Domani 16 febbraio alle ore 17 presso il Centro Sociale polifunzionale del Comune di Ariano Irpino sito in Corso Europa , cerimonia di inaugurazione del progetto dell’Associazione Panacea , Alfabetizzazione informatica: “Nonno ti connetto, anziani e nuove tecnologie” finanziato da Opm tavola Valdese. Partner dell’Associazione il Centro Sociale polifunzionale comunale .

L’associazione donerà al centro sociale computer all in one, stampante multifunzione, modem. Saranno attivate otto postazioni di computer. Docenti e facilitatori aiuteranno gli anziani ad apprendere l’uso del computer e l’accesso ad internet per le funzioni di utilità sociali e di svago. Invitate le autorità civili religiose e militari , il commissario straordinario del Comune di Ariano Silvana D’Agostino . Interverrà la Presidente del Consiglio Regionale della Campania On. Rosetta D’Amelio