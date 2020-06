Ospedale Ariano – Lunedì partono i lavori per il nuovo reparto Covid e Subintensiva

L’Asl di Avellino comunica che partiranno lunedì i lavori per la nuova Area Covid al terzo piano del Corpo A (Ala vecchia) del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino.

L’ Azienda ha già avviato lo scorso 12 maggio i lavori per la realizzazione dei 7 posti letto di Terapia Intensiva Covid, che termineranno entro 3 settimane; per quanto riguarda la Area Covid, composta da 10 posti letto di Subintensiva e 16 posti letto di degenza ordinaria, i lavori partiranno il prossimo 22 giugno per terminare entro 60 giorni dalla data di inizio.

Grazie a questo intervento il P.O. di Ariano Irpino avrà un’area, composta da Terapia Intensiva, Subintensiva e ordinaria, completamente autonoma e dedicata ai pazienti Covid 19, con un accesso indipendente all’interno dell’ospedale.