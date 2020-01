Nuova ondata di cartelli abusivi in città – Messaggi subliminali in chiave elettorale?

Questa volta gli autori di messaggi subliminali hanno scelto i cartelli di “affittasi” e “vendesi” per esternare il loro pensiero, imbrattando il muro a sostegno dell’ex complesso “Giorgione” ed alcune strutture pubblicitarie di aziende private, regolarmente autorizzate(?), per comunicare con la cittadinanza arianese. I messaggi, dei più disparati, hanno luogo sotto il livello della coscienza, troppo deboli per essere avvertiti, con l’obiettivo di influenzare l’inconscio e condizionare il comportamento in vista della prossima tornata elettorale. Restano i dubbi sulla capacità di questi messaggi di condizionare “l’opinione pubblica”, troppo radicata in pratiche elettorali “complesse” fatte di appartenenze familiari e di contrade. Forse gli ideatori di questa “campagna”, dovrebbero allargare il loro raggio di azione anche nelle “campagne”.