Nasce il primo gruppo di sostenitori del bollino blu. Le e I “Custodi del bollino blu”

Le e i custodi del bollino blu sono messaggeri di un principio reso concreto attraverso l’adozione gratuita del bollino blu.

Un principio volto a sostenere le persone autistiche e le loro famiglie durante i semplici ma complessi momenti di vita quotidiana.

I Custodi si occupano di sostenere in maniera continuativa tutti i commercianti, gli esercenti le attività ricettive, o i comuni che desiderano avviare un percorso gratuito di adozione, sensibilizzando e coinvolgendo i loro contatti e le persone del loro territorio, il tutto con il supporto reciproco e costante all’interno di un team ormai diventato nazionale!

Tutte i custodi del bollino blu hanno una formazione di natura educativa pedagogica, proprio a sottolineare l’importanza di come si possa educare anche ai “principi e all’empatia”.

Attualmente i custodi del bollino blu sono 8 e ricoprono diverse zone del territorio.

Ogni adozione viene sigillata da un certificato di: “Adozione avvenuta con successo”, una sorta di patto educativo attraverso il quale si vuole trasmettere il concetto che un bollino blu nasce ad ogni adozione, poiché assume il volto di chi lo adotta, di chi ne potrà usufruire, delle loro storie e della storia del luogo che “accoglie” queste storie.

Il bollino blu è una sfida educativa di cui i Custodi si fanno promotrici/ promotori poiché lo scopo pedagogico non è solo legato all’esplicazione di un principio, ma all’educare quante più persone possibili al rispetto delle menti che sono tutte straordinariamente uniche al di là della condizione.

Il progetto educativo che accompagna il “bollino blu” ha come scopo la sensibilizzazione di tutta la comunità​ rispetto al tema dell’Autismo, nella fatispecie vuole offrire sostegno alle famiglie delle persone ASD, fa riferimento ad un particolare espressione comportamentale che spesso gli Autistici attivano difronte al “sovraccarico sensoriale” che può generarsi durante gli acquisti.

Le persone con Disturbi dello Spettro Autistico presentano in misura più o meno marcata anche disturbi sensoriali e questo situazione spesso le mette nella condizione di dimostrare difficoltà nel sostenere lo stress derivante dall’attesa, soprattutto se questa avviene in luoghi particolarmente esposti a eccessivi stimoli sensoriali.

Lo stress dell’attesa la maggior parte delle volte si converte nell’impossibilità delle famiglie di poter effettuare sempilci attività di vita quotidiana, come appunto gli acquisti, poiché il percorso per raggiungere la destinazione finale è determinante nell’insorgenza di comportamenti di difficile gestione.

L’iniziativa “bollino blu” nasce proprio per rispondere alla domanda d’aiuto di tante famiglie ed assume la triplice valenza di:

a. supportare i genitori delle persone ASD, durante gli acquisti

b. sensibilizzare i cittadini attraverso l’informazione e la richiesta indiretta e delicata di cedere il posto alla cassa

c. rendere le attività commerciali presenti sul territorio a misura di persone autistiche.

Un impegno concreto che si chiede alla comunità e a tutti i commercianti per rendere fruibili e vivibili le attività commerciali anche dalle persone con ASD.

Un altro scopo educativo del progetto, ma non secondario, è di evitare lo “stigma nello stigma”e di sostenere le famiglie, offrendo un supporto prezioso per Caregiver che affrontano ogni giorno piccole e grandi difficoltà.

Il ‘Bollino blu’ diventa un “GESTO” ufficiale attraverso cui comunicare alla clientela che le persone​ autistiche​ spesso hanno difficoltà a sopportare lo stress derivante dall’attesa .

“Il bollino blu” vuole rappresentare una grande sfida educativa, umana e di inclusione.

Diamo il benvenuto alle Custodi sostenitrici del bollino blu, ringraziandole per il sigillo morale che hanno donato al bollino blu auguriamo a tutte loro buon “Bollino blu”.

Dott.ssa Mariana Berardinetti

Ideatrice e Responsabile Nazionale Custodi del Bollino Blu

Vincenzo Tacito

Vice Responsabile Nazionale- del Bollino Blu-

Addetto alle relazione con le Amministrazioni e gli Enti Comunali Enti Comunali

Lista Custodi del bollino blu

dislocate sul territorio nazionale

Dott.ssa

Isabella Labanca Custode bollino blu Basilicata

Dott.ssa

Silvia Siciliano Custode bollino blu Piemonte

Dott.ssa

Francesca

Dall’ Acqua

Custode Bollino blu

Liguria

Dott.ssa

Stefania Rubino Custode Bollino Blu Campania

Dott.ssa

Silvia Zavagno

Custode Bollino Blu Friuli

Dott.ssa

Chiara Grassi Custode Bollino Blu Toscana

Dott.ssa

Sarah Deiana Custode Bollino Blu Calabria

Dott.ssa

Cristina Casarella Custode Bollino Blu Puglia

Dott.ssa

Chiara Martinelli custode Bollino blu Veneto

Nei territori sopracitati il progetto ” Adotta un bollino blu” è già stato attivato e procede con un campagna di sensibilizzazione diretta e costante.