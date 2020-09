Meeting Le Due Culture – Terza giornata della XII edizione

Si è svolta venerdì 4 settembre la terza giornata della XII edizione del Meeting Le Due Culture, quest’anno organizzato da Biogem in modalità on-line.

Protagonisti della terza giornata il Ministro dell’Università e della Ricerca, prof. Gaetano Manfredi, e due importanti clinici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: il prof. Carlo Federico Perno, microbiologo e virologo (Il virus Sars-CoV-2: le caratteristiche dell’ultimo virus (per ora) passato dagli animali all’uomo), e il prof. Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria (L’infezione da Sars-CoV-2 in età evolutiva).

I due relatori hanno illustrato l’origine animale del Sars-CoV-2, che come molti altri coronavirus è passato dagli animali all’uomo, distinguendosi, però, per una più accentuata trasmissibilità e capacità di adattamento all’organismo umano, per poi passare ad analizzare le caratteristiche dell’infezione da Sars-CoV-2 nei bambini, con particolare riguardo al contesto italiano.

Prossimo appuntamento del meeting è giovedì 10 settembre alle ore 15:00 con il dialogo tra i proff. Aldo Schiavone ed Ernesto Galli Della Loggia dal titolo Ritrovare il futuro: l’Italia e oltre.

Per il programma integrale e la registrazione: https://ww