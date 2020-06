Mastella lancia il suo progetto politico con Gazzella coordinatore

Le nostre radici, il nostro Sud. Un progetto politico che parte dalla Campania, dall’esperienza e la guida dell’On.le

Clemente Mastella, che è pronto a spiegare le proprie ali. Un progetto che rifugge dai populismi, dagli estremismi e che abbraccia l’area moderata e cattolica. Siamo aperti alla società civile, alle professioni, agli esponenti del mondo del lavoro. Nuove energie, nuove idee, sempre vicini alla gente. Pronti ad ascoltare, a discutere, a lavorare di squadra per far si che ognuno possa contribuire alla rinascita del nostro Sud Italia, in un prossimo futuro dove sarà vietato sbagliare. Il progetto si presenterà alle prossime elezioni regionali campane ed a tutte le elezioni amministrative delle città della Regione Campania, con lo sguardo rivolto ad orizzonti lontani. A rappresentarlo nelle prossime elezioni regionali campane sarà, tra gli altri, l’Avv. Guerino Gazzella per il collegio della Provincia di Avellino. A lui è stato affidato il compito di costruire la squadra anche per le prossime elezioni amministrative della città di Ariano

Irpino.