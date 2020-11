Marco La Carità:” Il metodo assunto dall’ufficio di presidenza è altamente discutibile”

Fa specie apprendere dai social che sia stato travisato il fine ultimo della conferenza stampa indetta dalla minoranza oggi pomeriggio. Sul banco della discussione c’è una questione di fondo che unisce più argomenti: le scelte unilaterali assunte dall’ufficio di presidenza in barba di quanto deciso all’interno di riunioni convocate ufficialmente per cui é stato redatto un verbale. Questo emerge non solo dal verbale del 30 ottobre dell’ufficio di presidenza in cui si era stabilito di tenere un consiglio comunale in presenza al museo civico per discutere della questione sanitaria ma anche dalla conferenza dei capigruppo di mercoledì 25 novembre durante la quale si erano stabilite una serie di questioni tra cui l’impegno di tenere una riunione in presenza con le associazioni del territorio pro sanità. Decisioni puntualmente disattese. Consapevole di ogni norma che cerca di frenare la diffusione di questo maledetto virus, credo che il metodo assunto dall’ufficio di presidenza sia purtroppo altamente discutibile perché non curante di tutto e tutti. Caro sindaco, caro Presidente del Consiglio, cari colleghi consiglieri, nel rispetto dei ruoli, credo che la discussione sulla sanità andava e andrebbe affrontata in modo diverso! Dal canto nostro ci sarà tutta la disponibilità a trovare la sintesi su un argomento importante per il bene dei cittadini.