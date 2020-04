Maraia (M5S):”Tutta la verità sulla Radioterapia in Campania”

Ci dev’essere qualcosa che si inceppa nella rubrica degli indirizzi dei media all’ufficio stampa della Asl di Avellino: a volte comunicati giungono alla redazione di arianonews24, altre stranamente, no! Per esempio, ieri sera, il comunicato video del direttore generale, dr.ssa Morgante, con il resoconto delle attività e i numeri di quanto sarebbe stato fatto finora sul territorio irpino, per contenere l’infezione da Covid-19, alla nostra redazione non è arrivato: sarà di certo stato un caso, come è già accaduto in passato per altri comunicati! Poco fa ci è giunto invece un comunicato della Asl di Avellino, a proposito della radioterapia al Frangipane. Apprendiamo con piacere che: “L’ASL di Avellino rende noto che la Giunta regionale della Campania ha approvato il programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione di cui al DM 6.12.2017, con il quale fu ripartito l’importo di 100 milioni di euro tra le Regioni del Mezzogiorno, destinando alla Regione Campania l’importo di € 27.850.000. Saranno acquistate 9 apparecchiature, di seguito specificate:

➡️tre acceleratori lineari in nuovi punti di erogazione (ASL Avellino – P.O. Ariano Irpino; A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con due acceleratori lineari) […]". La Asl non ci indica però quando sia stato approvato il provvedimento regionale, ma siamo andati a verificare sul portale della Regione Campania:ebbene non ci si crederà, ma è stato approvato proprio oggi, 21 aprile 2020, anche se la data del comunicato stampa giunto in questi minuti, è quella di ieri, 20 aprile! Ringraziamo la dr.ssa Morgante per la preziosa e sollecita informazione, ma le saremmo altresì grati, se vorrà farci sapere quando sarà indetta la gara per l'acquisto delle apparecchiature in questione, così come ci piacerebbe ottenere risposte chiare e precise a tutte le altre domande poste da noi o da altri interlocutori e rimaste finora inevase.