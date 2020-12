Maraia (deputato M5S): “In arrivo fondi per comuni più colpiti dal COVID19”

Oggi il Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri ha autorizzato il Ministero dell’interno a procedere al pagamento dei ristori per i comuni che più hanno sofferto durante l’emergenza COVID19. I fondi sono suddivisi in due allegati, classificati in base dell’inserimento in zone rosse o in base ai casi di contagio e dei decessi fino al 30 giugno.

Ai comuni campani arrivano complessivamente 1.790.622€. Più nel dettaglio, vengono assegnati, in provincia di Avellino, 778.600€ al comune di Ariano Irpino e 121.730€ al comune di Lauro. Per quanto riguarda invece i comuni della provincia di Salerno, vengono assegnati 439.320€ al comune di Sala Consilina, 92.785€ al comune di Caggiano, 185.675€ al comune di Polla, 83.965€ al comune di Atena Lucana e 78.960€ al comune di Auletta. Nel riparto in base al numero di contagi e decessi, è stato inserito il comune di Letino (CE), al quale sono stati assegnati 9.577€.

Ora spetta ai comuni stabilire i criteri di riparto delle risorse. Mi auguro che questo venga fatto in modo da aiutare le attività che più di altre hanno sofferto la crisi.

Mi sono impegnato pubblicamente per garantire un ristoro anche alle popolazioni che rientravano in zone rosse dichiarate con provvedimenti regionali. Per questo, in fase di conversione del Decreto Rilancio, ho presentato un emendamento chiedendone con forza l’approvazione. Questo era a mio avviso dovuto, visto quanto accaduto con la rettifica del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che aveva determinato l’esclusione dal beneficio tutti i comuni al di fuori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

La scorsa settimana, inoltre, ho sollecitato il MEF a sbloccare i fondi, in modo da permettere al Ministero dell’interno di far partire i bonifici a favore dei comuni. A partire da oggi i fondi arrivano nelle casse dei comuni interessati: è stata una lunga battaglia, ma il risultato è stato portato a casa.



Con l’arrivo di questi fondi, lo stato dimostra ancora una volta la sua vicinanza alle comunità che hanno sofferto di più durante l’emergenza ripartendo le risorse in maniera equa.