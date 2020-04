Lorenzo Fodarella :”Ho avvertito un silenzio che spappola il cuore, ho preso la telecamera e cristallizzato questo momento”[Video]

Proponiamo il video di Lorenzo Fodarella, dedicato ad Ariano Irpino e pubblicato anche su repubblica.it. “Sono un videomaker, regista della piccola provincia dell’Irpinia, precisamente di Ariano Irpino. Conduco una vita quasi regolare di provincia, caratterizzata da semplici abitudini quotidiane: serate con amici, due chiacchiere al bar, lunghe passeggiate nella mia terra, viaggi di lavoro fuori confine e tanto altro ancora. Tutta questa “normalità”, ad una certo punto, parlo della fine di febbraio, inizio a vedermela sfuggire di mano: i telegiornali, i social, le voci del paese, insomma tutti parlano della tempesta del coronavirus. Sembra proprio una scena da film! E proprio come la nebbia fitta ed insidiosa, che si presenta il Covid-19 e all’improvviso tutta l’Irpinia ne è coperta. Osservando le strade deserte, che prima erano piene zeppe di rumori della quotidianità, mi sono sentito perso. Proprio come la scena di Amarcord di Federico Fellini, quando il nonno esce di casa e si trova immerso nella fitta e spessa nebbia romagnola, spaventato e confuso, girando intorno a sé urla: “Gina! Gina!” Girando ancora continua ad urlare: “Gina!” Sperduto si toglie il cappello, ed esclama: “Ma dov’è che sono? Mi sembra di non stare in nessun posto!” Spaventato si rimette il cappello e dice quasi rassegnato: “Ma se la morte è così, non è un bel lavoro.” “Sparito tutto! La gente, gli alberi, gli uccellini per aria, il vino! Ancora titubante dell’accaduto esclama in dialetto romagnolo (urlando): “Te cul!” Ecco io sono il nonnetto di Amarcord, e non scherzo affatto! Nella città di Ariano Irpino ho avvertito un silenzio centomila volte più silenzioso di quello a cui siamo abituati, un silenzio che ti spappola il cuore. Ed è per questo che ho deciso di prendere in mano la telecamera e cristallizzare questo momento. Raccontarlo, a modo mio, e con la mia personale sensibilità; e sperando che la nebbia svanisca al più presto. Restiamo umani! Con affetto, Lorenzo. Ai tempi del COVID 19“.