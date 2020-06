L’imprenditore Puopolo: Pronto a sostenere Forza Italia alle Regionali se non ci sono altri pretendenti.

Gli Organi Regionali e Provinciali di Forza Italia a seguito di un incontro tenutosi ad Ariano Irpino hanno proposto alla sezione del Tricolle di indicare un nome spendibile per la candidatura alle Regionali. A tal proposito l’imprenditore del Tricolle Giovannontonio Puopolo dichiara: «A seguito di valutazione personale, in quanto uomo da sempre militante nel partito, ho dato la mia disponibilità ai vertici regionali e provinciali senza rivendicare alcun diritto». Poi Puopolo aggiunge: «Nel caso in cui giungano per iscritto sul tavolo altre ipotesi di candidatura entro la giornata di sabato in cui è previsto un nuovo summit ad Ariano, il sottoscritto si dichiara pronto a fare un passo indietro a favore di quanti possano rivendicarne il diritto».