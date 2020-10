Laura Cervinaro (PD):”Il gruppo PD in consiglio comunale al fianco di chi soffre e a difesa dell’Ospedale”

Da Laura Cervinaro, capogruppo PD in consiglio comunale, riceviamo e pubblichiamo: Il Gruppo PD di Ariano in attesa del consiglio Comunale monotematico dedicato alla questione Covid19 , da noi sollecitato e condiviso dal consiglio tutto, intende esprimere la piena solidarietà a tutti coloro che soffrono e subiscono le consegyenze del diffondersi del contagio e si impegna a combattere per la piena operatività dell’Ospedale “ Sant’Ottone Frangipane “di Ariano Irpino, e il ripristino di tutti i reparti fondamentali per la salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini arianesi e del comprensorio.

In questo momento in cui la situazione epidemiologica è così preoccupante per l’aumento dei contagi da Covid 19 e per i casi di Coravisus, è necessario che il nostro ospedale offra le cure necessarie a tutti coloro che ne avranno bisogno, con la garanzia di soccorso anche a coloro che soffrono di altre patologie.

Occorre garantire, ribadiamo, il diritto alla salute di tutti i malati , Covid e non; c’è necessità di un ospedale funzionante che possa accogliere in sicurezza tutti i malati quindi chiediamo però, che anche le altre specialità dell’Ospedale continuino a funzionare e mantenendo l’obiettivo di DEA di I livello.

Lunedì sarà inaugurato il reparto dedicato ai malati Covid 19 , in cui sono previsti 33 posti letto tra terapia intensiva , terapia subintensiva e degenza ordinaria.

IL P. D. , pur non disconoscendo l’obbligo di solidarietà che in questo difficile momento emergenziale è dovuto da tutta la popolazione , e a cui il nostro territorio non si è mai sottratto, garantisce la propria vigilanza costante affinché l’apertura di un reparto specializzato non costituisca pretesto per ridurre le potenzialità della nostra struttura ospedaliera.

Non si può infatti dimenticare che l’Ospedale Frangipane ha garantito a tutta la popolazione di un vasto ambito territoriale, supporto efficiente e professionale e dovrà continuare a farlo , oggi ed in futuro, perché non venga consentita una importante depauperazione della nostra città.