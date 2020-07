L’associazione nazionale bersaglieri devolverà una raccolta fondi provinciale all’Associazione Panacea

Importante riconoscimento per l’Associazione Panacea Onlus di Ariano Irpino per l’impegno durante la Pandemia Covid-19 . L’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) , devolverà una raccolta fondi provinciale , a sostegno dell’attività istituzionale dell’Associazione Panacea . La cerimonia avrà luogo giovedì 23 luglio alle ore 11 presso la sede dell’Associazione in Via IV Novembre , Rione Piano di Zona . Presenti il Presidente provinciale ANB Dott. Damiano Rino De Stefano , il Presidente Regionale ANB Campania Antonio Palladino , il Presidente Interregionale Sud Italia e Sicilia Colonnello Eugenio Martone . Concluderà’ la Presidente del Consiglio regionale On. Rosetta D’Amelio . Esprime soddisfazione Pasqualino Molinario , Medico responsabile sanitario dell’Associazione Panacea : e’ un riconoscimento importante per tutti i volontari che durante la pandemia hanno rischiato la loro vita per aiutare gli altri ed e’ uno stimolo ad andare avanti . Ricordo che l’Associazione e’stata fortemente impegnata nelle attività assistenziali della fase emergenziale , con compiti di trasporto infermi , consegne a domicilio di farmaci salvavita , pacchi alimentari , assistenza domiciliare sociale , in collaborazione con il piano di zona sociale ambito A1 e sanitaria . Sono invitate a partecipare le autorità civili , militari e religiose .