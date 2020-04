L’associazione cre.ABA ONLUS fa due donazioni all’ospedale Frangipane e al Moscati

Nelle difficoltà poste dinanzi a tutti noi dal virus COVID-19, creando oltremodo

complicazioni al Sistema Sanitario Nazionale, “l’Associazione cre.ABA ONLUS di

Ariano Irpino” che si occupa di sostegno ai ragazzi con autismo, è con il cuore vicina

a tutti gli operatori sanitari e coloro che quotidianamente affrontano in prima linea

questa battaglia.

Per quanto sopra, quindi, l’Associazione cre.ABA ONLUS in occasione della giornata

mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, ha ritenuto voler mostrare la propria

vicinanza avviando una raccolta fondi che potesse essere di aiuto all’Azienda

Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino – Reparto Unità emergenza

COVID-19, sicuri che tale donazione venga utilizzata per le necessità derivanti

dall’emergenza.

La somma è stata versata, mezzo bonifico, su apposito conto IBAN indicato sul sito dell’azienda ospedaliera.