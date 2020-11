L’ASL attiva la COVIDAPP, l’applicazione per ricevere sul cellulare esito tampone e/o Test

L’Azienda Sanitaria Locale diretta da Maria Morgante comunica che Soresa ha reso disponibile per la Regione Campania l’aggiornamento della app e-Covid Sinfonia per consentire ai cittadini di ricevere sul proprio smartphone l’esito del tampone molecolare e/o test sierologico. Dopo aver effettuato l’accesso, con Google o Apple ID, in base al dispositivo in dotazione, il cittadino può accedere direttamente al risultato del test cui si è sottoposto, previa verifica del numero di telefono cellulare e l’inserimento della stringa numerica riportata sul retro della propria tessera sanitaria. L’utente, attraverso la app, potrà inserire e aggiornare i dati sullo stato di salute, anche per i componenti del proprio nucleo familiare (in particolare per i figli minorenni); i dati verranno inviati direttamente al proprio medico di medicina generale attraverso la piattaforma regionale SINFONIA. La App, disponibile su dispositivi iOS e Android, si affianca al servizio di messaggistica attivato dalla So.Re.Sa. per la Regione Campania, già reso disponibile da alcune settimane, che consente al cittadino, che ha comunicato il proprio telefono cellulare al momento del prelievo del tampone, di ricevere le istruzioni per accedere all’esito e al referto.

Di seguito il link per scaricare la app:

http://www.soresa.it/Pagine/e-covid_sinfonia.aspx