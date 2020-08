L’Alto Calore sospende l’erogazione idrica causa lavori

Avellino, 12 ago. – “Siamo in campo da settimane con le nostre idee e con i nostri candidati. Quattro professionisti, Bruno Aliberti, Guerino Gazzella, Mafalda Galluccio e Adele Nigro, che daranno prova di impegno e passione per la loro terra, l’Irpinia, in Consiglio regionale”. Lo dichiara, in una nota, il segretario provinciale irpino di Noi Campani, Ciro Aquino.

