L’Alto Calore comunica la riduzione della portata idrica causa guasto elettropompa.

L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa di un guasto dell’elettropompa sull’impianto di Solopaca e delle conseguenti forti diminuzioni della risorsa idrica che non consentono la ricarica in tempi rapidi dei serbatoi, in data odierna il servizio di erogazione sarà ridotta.

Il presente comunicato stampa, viene predisposto dal Comune di Ariano Irpino a seguito di comunicazione ricevuta in data odierna dall’Alto Calore Servizi, a mezzo pec.