La Regione Campania ha istituito “l’Osservatorio Regionale Prezzi”

Quanti morti, troppi, e non sono dovuti al Covid-19. Ogni anno muoiono circa 1470 persone sul posto di lavoro, 4 persone al giorno, ed altre decine di miglia restano invalide. Quanti camion con le bare avremmo potuto riempire, quante urne cinerarie avremmo potuto depositare sotto un altare. Donne e uomini, usciti per guadagnare il loro onesto pane quotidiano, fanno ritorno a casa in una bara senza che sia intonato l’Inno Nazionale. (altro…)