La Gardenia dell’AISM in piazza per sostenere la ricerca sulla Sclerosi Multipla

In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che sarà celebrata domani in 70 paesi del mondo, torna in piazza «Bentornata Gardensia», la manifestazione solidale di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) promossa per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e i servizi sul territorio per le persone affetti dalla malattia. Ricerca e assistenza sono le due facce della stessa medaglia, rappresentano l’impegno alla lotta alla sclerosi multipla. Anche ad Ariano oggi e domani i volontari Aism scenderanno in piazza per distribuire le piante di gardenia. I fondi raccolti con l’iniziativa, che si svolge sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, assistenza e supporto per le persone con SM. Passa a trovare i volontari di Ariano Irpino, sabato 29 e domenica 30 in Piazza Plebiscito oppure all’ingresso del Cimitero Comunale . In alternativa prenota la tua gardenia al numero 3428287113 (ANTONIO anche whatsapp), e saremo onorati di portarvela a casa. SOSTIENI LA RICERCA, SOSTIENI AISM E INSIEME AVREMO UN MONDO LIBERO DALLA SCLEROSI MULTIPLA.