La fortuna bacia ancora Gerardo, vinti 10mila euro con un gratta e vinci

La Dea bendata ha voluto fare nuovamente visita a Gerardo Iannone,l’ormai famoso fortunato vincitore del biglietto vincente da 2milioni di euro nel febbraio del 2019. Questa volta Gerardo ha vinto solamente (si fa per dire) 10mila euro con un gratta e vinci della serie “Maxi Miliardario” acquistato al Bar L’Angolo di Ariano, sempre in zona Cardito, ricordiamo che il tagliando da 2milioni di euro fu acquistato nello storico Bar Valerio, sempre nel popoloso quartiere arianese. In un momento in cui la città di Ariano sta cercando di uscire dalla triste pandemia, che ha funestato l’intera comunità del tricolle nelle ultime settimane, possiamo accogliere questa notizia come buon auspicio per tutti gli arianesi per i giorni a venire.