L’11 giugno torna il Consiglio Comunale in presenza

Attestazione dell’interesse pubblico relativamente all’intervento di “ ampliamento della chiesa parrocchiale Santa Teresa di Gesù bambino” proposto dal sig. Don Michele Puopolo in qualità di parroco amministratore della parrocchia, immobile sito in c/da tressanti in catasto al F. 36 P. LLA A. – autorizzazione per il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ex art. 14 DPR N. 380 del 2001. – determinazioni;