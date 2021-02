IrpiniAmbiente Spa, Noi Campani: “Short list di avvocati discriminatoria”

L’avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati pubblicato da IrpiniAmbiente Spa è discriminatoria verso tanti giovani e capaci avvocati. Non si può immaginare di consentire la partecipazione all’iscrizione nella lista dei professionisti solo a chi ha 10 anni di iscrizione all’ordine degli avvocati, escludendo tanti legali che nonostante la giovane età hanno dimostrato sul campo di avere competenze e qualità. Riteniamo altrettanto discriminatorio che nell’avviso si richiede di aver assunto la difesa di almeno tre enti o società partecipate pubbliche. Dunque, ancora una volta, chi ha svolto la professione legale senza appartenere a cerchi magici o assistenza da santi in paradiso – non avendo avuto possibilità di svolgere incarichi pubblici – non può essere inserito tra i professionisti che probabilmente potrebbero aspirare ad essere scelti dalla società provinciale dei rifiuti. Rivolgiamo un appello al management IrpiniAmbiente Spa, il quale certamente prenderà atto delle osservazioni formulate e non esiterà a rettificare il bando, convinti che proprio in un momento assai drammatico per le professioni ordinistiche, gli Enti pubblici dovrebbero dimostrare maggiore sensibilità verso i giovani professionisti duramente provati dalla crisi del settore.

Lo dichiara in una nota il segretario provinciale irpino di Noi Campani, Ciro Aquino.