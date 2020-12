Irpinia, nasce E-rpinia l’e-commerce di vendita di prodotti enogastronomici

Un sito che ha come obiettivo principale quello di valorizzare i prodotti delle piccole e medie imprese del territorio.

Parte da Montemarano l’idea di far arrivare sulle tavole di tutta Italia ed Europa i prodotti enogastronomici irpini. Questo è E-rpinia.com: un sito e-commerce fruibile e innovativo creato da Rocco Andrea Pascale, giovane aiuto cuoco irpino che ha sempre tenuto conto delle proprie radici. In un periodo di grandi novità e soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo è partita la mission del neo-imprenditore che ha deciso di intraprendere un nuova sfida, sempre mettendo in campo la valorizzazione dei prodotti enogastronomici irpini.

Tutto quello che E-rpinia mette in vendita è possibile, esclusivamente, grazie all’ausilio delle aziende del territorio irpino che sono le protagoniste assolute di tutto il percorso culinario. I prodotti enogastronomici sono selezionati accuratamente e si va dalle Castagne di Montella al Tartufo Nero, dal Pecorino bagnolese al famoso al Caciocavallo irpino, passando anche per il Fagiolo Quarantino Presidio Slow Food di Volturara Irpina. Non dimenticando i tre più importanti Vini irpini, certificati DOCG, poi i salumi e tutto quello che comprende l’Enogastronomia irpina. Prodotti confezionati che arrivano sulle tavole di tutti, grazie anche ad un servizio di guida all’acquisto.

Non può mancare il connubio tra tradizioni che ancora oggi reggono con il passare del tempo soprattutto in terra irpina e innovazione, con un sito online che permette di scoprire tutti i prodotti.

“Nel Sud Italia, terra ricca di tradizioni, – afferma Rocco Pascale – vengono ancora tramandate ricette e metodi artigianali nella produzione di eccellenze enogastronomiche. Noi essendo originari dell’Irpinia abbiamo come obiettivo quello di valorizzare la nostra terra, dando maggiore visibilità alle piccole e medie realtà produttive locali e offrendo ai nostri clienti non solo un’accurata selezione di prodotti, genuini e dai sapori unici, ma anche di conoscere le bellezze della nostra terra. Nelle nostre piccole comunità ci conosciamo un po’ tutti e siamo molto accoglienti, è nostra intenzione farti sentire il nostro calore anche se comodamente da casa tua”.

E-rpinia è quindi un e-commerce che guarda al futuro ma che resta ancorato alle sane tradizioni irpine.

“La peculiarità dei prodotti enogastronomici Irpini – conclude il fondatore di E-rpinia – soddisfano le esigenze sempre più diffuse di un cliente attento alla qualità della vita, alle eccellenze ed alle tipicità. Il viaggio attraverso l’Irpinia non può prescindere dai gusti, i colori e gli odori della gastronomia locale ricca di ricette delle antiche tradizioni e prodotti d’eccellenza esaltati dai rinomati vini locali. Noi di E-rpinia.com vogliamo valorizzare la nostra terra partendo dalla scoperta dei sapori e nello stesso tempo le realtà presenti sul territorio”.

In questo periodo pre-natalizio sul sito E-rpinia saranno disponibili a breve vari cesti natalizi, composti esclusivamente da prodotti irpini, per portare un pezzo d’Irpinia a tavola. Annullando così la lontananza dalla propria terra, ma anche per farla scoprire a chi ancora non la conosce.

Link del sito https://e-rpinia.com/

